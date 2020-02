Sci alpino, Coppa del Mondo 2020: a Chamonix riparte il duello tra Kristoffersen e Pinturault (Di venerdì 7 febbraio 2020) Nuovo capitolo del duello tra Henrik Kristoffersen ed Alexis Pinturault. Chamonix è il luogo dell’ennesimo scontro tra i due che occupano le prime posizioni della classifica generale di Coppa del Mondo e che restano i favoriti per alzare al cielo la sfera di cristallo più importante. Sul suolo francese si disputeranno, infatti, uno slalom (sabato) ed il secondo gigante parallelo della stagione (domenica). Nell’ultimo slalom di Schladming è arrivata la vittoria di Kristoffersen, ma il norvegese ha poi sprecato tutto il buon vantaggio che aveva con una disastrosa prestazione nel gigante di Garmisch. Adesso Kristoffersen ha 55 punti di vantaggio su Pinturault (877 contro 822) e sicuramente ha l’occasione di incrementare il distacco in slalom, specialità dove va più forte del transalpino. La concorrenza, però, è serrata in slalom dove sono molti i possibili vincitori. Lo ... oasport

