Saw | tutto quello che sappiamo fino ad ora sul nuovo film della saga horror (Di venerdì 7 febbraio 2020) Spiral: L'eredità di Saw è il nuovo attesissimo capitolo della saga horror dedicata al celebre "enigmistica". Prodotto e ideato da Chris Rock, noto comico americano e volto televisivo, questo nuovo episodio presenterà diversi elementi di novità rispetto al passato della saga. Vediamo insieme quali. Lo stesso Chris Rock, presentando il nuovo Spiral: L'eredità di Saw, …

doctordiscoflor : Prendere i biglietti per i BTS sembra che sia tutto un piano organizzato da quel sadico di Saw l’Enigmista. “Ciao,… - CitizenOCydonia : Madonna il nuovo Saw farà 1000 volte piu cagare dei precedenti (ed è tutto dire) E' tutto SBAGLIATO. - Il_Nerdastro : @CrazyFa__N È che vedi Chris Rock e non pensi possa essere davvero un thriller alla 'Saw'. Ma viene da una sua idea… -