Sarri: come scelgo gli attaccanti? Sono bipolare… mi estraneo e rifletto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sarri non ha visto Ronaldo a Sanremo. E non è minimamente preoccupato che abbiamo dormito troppo poco. Semmai il tecnico della Juventus è preoccupato per il Verona, “la loro consistenza è palese, Sono imbattuti da diverso tempo, hanno un ottimo allenatore che chiede ritmo e intensità. La partita è difficile ed è chiaro anche per i nostri giocatori. L’approccio quindi dovrebbe essere di buon livello. Sottovaluterei i miei calciatori se pensassi che non si conosce il valore dell’avversario”. Sarri, capitolo Ronaldo a parte (“non ho visto Sanremo, mi hanno detto che Georgina è stata brava. Ho lavorato fino a tardi poi ho visto un film per rilassarmi. Sicuramente Ronaldo ha riposato le ore giuste, conoscendolo non ho alcun tipo di dubbio”), riflette sul suo attacco, e sopratutto sul modulo: “Avere un centravanti che viene via, apre il gioco. O ... ilnapolista

juventusfc : @JuventusTV @HellasVeronaFC @Cristiano @MATUIDIBlaise @gianluigibuffon @chiellini @2DaniLuiz Termina qui la confere… - juventusfc : @JuventusTV #Sarri ?? « La consistenza dell'@HellasVeronaFC è palese, stanno facendo una grande stagione, sono imbat… - juventusfc : @JuventusTV @HellasVeronaFC @Cristiano @MATUIDIBlaise @gianluigibuffon #Sarri ?? «@chiellini sta procedendo come da… -