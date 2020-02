Saronno, evade i domiciliari per rapina a Gerenzano e semina il panico all’ospedale (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ha evaso i domiciliari per fare irruzione all’ospedale di Saronno. Momenti di panico nel reparto di pediatria, quando l’uomo ubriaco è arrivato. In stato confusionale ha importunato pazienti e infermieri prima di scappare. Poco dopo i carabinieri hanno raccolto la testimonianza dei presenti mettendosi sulle tracce dell’uomo. I militari l’hanno detto individuato: si tratta di un ucraino 30enne, residente a Saronno, già noto per essersi reso responsabile di due rapine commesse ai danni di altrettante farmacie nei mesi scorsi a Gerenzano. L’uomo, lo scorso 20 gennaio, nonostante fosse sottoposto agli arresti domiciliari poiché arrestato per rapina, si era allontanato dalla sua abitazione, raggiungendo l’ospedale di Saronno. su Il Notiziario. ilnotiziario

La_Prealpina : Evade dai domiciliari, ubriaco in ospedale - ilNotiziarioInd : Saronno, evade i domiciliari per rapina a Gerenzano e semina il panico all’ospedale - -