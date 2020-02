Sanremo, volano gli ascolti della terza serata. Miglior risultato dal 1997 - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Carlo Lanna  Viito e Junior Cally contro Salvini Anche Benigni attacca SalviniOttimi ascolti anche per la terza serata del Festival di Sanremo che consacra, ancora una volta, la conduzione di Amadeus L’edizione numero 70 del Festival di Sanremo continua ad inanellare un successo dopo l’altro. Nella prima conduzione di Amadeus, in una kermesse politicizzante (ma non troppo) in cui si celebra la cultura musicale di ieri, di oggi e del domani, il pubblico premia con ottimi ascolti il festival della città dei fiori. Infatti anche la terza serata, quella delle cover e dei duetti, ha fatto segnare un altro trend positivo al programma in onda su Rai Uno. Un successo di pubblico che premia tutti o quasi gli azzardi di Amadeus, e tutte le scelte fuori dagli schemi degli artisti in gara. Il Festival di Sanremo ieri stravince ancora una volta sia negli ascolti che nei ... ilgiornale

