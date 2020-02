Sanremo, Roberto Benigni incanta tutti nella serata delle cover ed è record di share (Di venerdì 7 febbraio 2020) La serata delle cover del Festival di Sanremo targato Amadeus ottiene il miglior risultato dal 1997: la media d’ascolto è stata di 9,8 milioni con il 54,5%. È ancora record per il festival di Sanremo di Amadeus. Che ottiene nella serata delle cover il miglior risultato dal 1997 (il festival di Mike Bongiorno e Chambretti) per una terza serata della kermesse. La media d’ascolto dell’intera serata è stata di 9.836.000 spettatori con il 54,5% di share. Lo scorso anno l’ascolto medio della serata dedicata a cover e duetti fu di 9.409.000 spettatori con il 46,7%. La prima parte del festival (dalle 21.28 alle 23.47), che conteneva l’intervento di Benigni, ha ottenuto ben 13.533.000 spettatori con il 53,6% di share. Oltre mezzo milione in più della serata di mercoledì e oltre un milione in più del debutto di martedì. La seconda parte (dalle 23.51 all’1.59) è ... 2anews

