Sanremo ringrazia Vincenzo Mollica | l' omaggio dell' Ariston e della Sala Stampa video

Il Presidente va in pensione. Vincenzo Mollica lascia il Tg1 il prossimo 29 febbraio e Sanremo si ritaglia un momento per ringraziarlo del racconto di un'epoca. Il balconcino di Mollica è la storia del Festival di Sanremo, così come Vincenzo Mollica è la storia del giornalismo di spettacolo in Italia. Criticato, imitato, parodiato, il 'mollinismo', per dirla alla Fiorello, ha però segnato uno stile di racconto ormai raro. E il lungo applauso tributato dalla Sala Stampa dell'Ariston mentre Amadeus lo ringraziava per i tanti anni trascorsi a raccontare vizi, virtù, polemiche, scandali, musica e arte fuori e dentro al Festival sono indicativi della stima dei colleghi e del pubblico, confermata dalla standing ovation all'Ariston. "Vincenzo ha un modo unico di raccontare le cose" dice Amadeus lanciando una serie di videomessaggi lasciati da amici come Stefania Sandrelli, Vasco Rossi, Roberto

