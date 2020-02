Sanremo, matrimonio all’improvviso: si sono sposati in gran segreto (Di venerdì 7 febbraio 2020) Una cerimonia che si è svolta in gran segreto e che è annunciata solo dopo che la prima serata è andata in onda e riguarda uno dei big in gara. A Sanremo oggi sposi Amore, cuore, casa, capanna e nozze: un matrimonio a Sanremo fa sempre notizia, anche se è andato in scena a sorpresa … L'articolo Sanremo, matrimonio all’improvviso: si sono sposati in gran segreto proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

FrancescaG1033 : Elettra sta usando Sanremo per scegliere l'outfit del matrimonio. #Festivaldisanremo2020 #festivalsanremo2020 - francesco_1967 : Vedo gente emozionata. Mai stati a un matrimonio? #sanremo #benigni #canticodeicantici - BackyardBSlash : Comunque Sanremo ha esattamente la stessa durata di un matrimonio al sud #Sanremo2020 -