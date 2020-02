Sanremo, la sua è stata una serata magica, tra balli e gag. Ma com’è Georgina Rodriguez senza trucco? (Di venerdì 7 febbraio 2020) Anche la terza serata del Festival di Sanremo è stata pazzesca, quella delle cover. Come sappiamo tutti, il direttore artistico e presentatore Amadeus, a differenza delle stagioni precedenti, ha deciso di non avere delle vallette fisse al suo fianco ma di scegliere dieci co-conduttrici. Tra loro c’è anche Georgina Rodriguez, meglio conosciuta come la fidanzata di Cristiano Ronaldo. Siamo abituati a vederla splendida e glamour sul palco e sui social ma la verità è che anche lei è una donna “normale”, che passa le giornate senza trucco a prendersi cura dei figli. Ieri sera però ha fatto spettacolo con Amadeus e sola. Per chi non lo sapesse, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez sono stati avvistati per la prima volta insieme nel 2016 a Disneyland Paris, anche se si sarebbero conosciuti poco prima a un party di Dolce&Gabbana. Tra i due è stato subito colpo di fulmine, tanto che il ... caffeinamagazine

