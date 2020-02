Sanremo, la fidanzata di Valentino Rossi torna sul “passo indietro”: «Tante donne bulle contro di me. Rula mi ha detto “fregatene”» (Di venerdì 7 febbraio 2020) Con la quarta serata di Sanremo 2020 arriva il momento di Francesca Sofia Novello, che sarà accanto ad Amadeus dopo le polemiche scoppiate proprio per la frase del direttore artistico sull’ormai famoso «passo indietro» della fidanzata di Valentino Rossi nella vita accanto al pilota. È la stessa modella a tornare sulla vicenda: «Credo che la polemica di tutte le femministe sul passo indietro sia stato un attacco non troppo giusto nei miei confronti – ha detto – Tante donne sono state le prime a bullizzare e fare del maschilismo contro di me». Novello ha poi ringraziato Rula Jebreal che le ha espresso la sua solidarietà: «Mi ha detto: “Fregatene, non devi dimostrare niente a nessuno”. Sul palco ho sentito tanto la sua forza di stare dalla parte delle donne». Inevitabile poi che le domande dei giornalisti in conferenza stampa si concentrassero sul ... open.online

sportface2016 : #MotoGP, le parole di Francesca Sofia #Novello da #Sanremo - Paoblog : 'niente contro Georgina, ma perché dobbiamo accettare che con tutte le professioniste che abbiamo in Italia – condu… -