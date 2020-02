Sanremo, la diretta della quarta serata: Bugo se ne va e lascia Morgan sul palco. fischi per Achille Lauro (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tra i giovani vince Leo Gassmann. Pace fatta tra il cantante e lo showman. Omaggio a Vincenzo Mollica lastampa

LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… - LaStampa : #Sanremo2020, sul palco i 24 big: segui diretta della quarta serata con i nostri inviati @alicetta @robypava… - LaStampa : Per @SanremoRai la vincitrice delle #NuoveProposte è #Tecla: sarà vero? Segui la diretta dei nostri inviati… -