Sanremo, insieme a Tosca ha stupito l’Ariston e l’Italia intera grazie alla splendida interpretazione di Piazza Grande. Ma ecco chi è davvero Silvia Perez (Di venerdì 7 febbraio 2020) È Tosca ad aggiudicarsi la serata dedicata alle cover, in omaggio ai 70 anni del Festival di Sanremo. Dietro all’interprete romana, Piero Pelù e i Pinguini Tattici Nucleari. Il compito di votare questa sera era affidato all’Orchestra. Ma Tosca non ha vinto da sola, al suo fianco c’era Silvia Perez Cruz, una grande interprete spagnola, innovatrice del flamenco, vincitrice dell’Oscar della musica iberico. Figlia d’arte, la Perez Cruz è ancora poco conosciuta nel nostro Paese. Ed è un peccato: in Spagna è una piccola celebrità, e sui social – dove vanta un cospicuo seguito – anche. Nata il 15 febbraio 1983, Silvia Perez Cruz è figlia di Glòria Cruz i Torrellas (che le ha insegnato a suonare il sax e il pianoforte) e di Càstor Pérez Diz, chitarrista autodidatta. Da ragazzina frequenta il Catalonia College of Music, a Barcellona, dove impara le fondamenta della musica classica e ... caffeinamagazine

MarioManca : Vorrei ricordarvi un secondo com'era vestita Sabrina Salerno a Sanremo nel 1991 insieme a Jo Squillo: avanguardista… - RadioItalia : Finalmente insieme!! ?? A #Sanremo2020 @TizianoFerro e Massimo Ranieri cantano 'Perdere l'amore'!… - vladiluxuria : Dopo la ricomposizione dei #ricchiepoveri rivedremo insieme anche Renzi e Zingaretti? #Sanremo70 #Sanremo #Sanremo20 -