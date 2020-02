Sanremo, Fiorello shock. E Tiziano Ferro trema (Di sabato 8 febbraio 2020) Fiorello e Tiziano Ferro suggellano la pace con un bacio rubato. E il cantante di latina trema…F Le polemiche seguite a certe esternazioni fatte da Tiziano Ferro su Fiorello sul palco di Sanremo hanno fatto gridare alla guerra tra i due compagni di avventura di Amadeus al Festival in corso in questi giorni in Liguria. Tweet, polemiche, dichiarazioni al vetriolo, arrabbiature, scuse, sfoghi, ecco infine giungere la pace. EArticolo completo: Sanremo, Fiorello shock. E Tiziano Ferro trema dal blog SoloDonna solodonna

stanzaselvaggia : Da sempre, chi lo conosce, sa che c’è solo una cosa che Fiorello teme più di una telefonata di notte di Marco Baldi… - MonicaCirinna : Anche io ogni tanto guardo Sanremo. Vedo @AchilleIDOL e le sue performances meravigliose e profonde, ascolto… - Corriere : @alaffranchi @ErreEffe7 Fiorello voleva lasciare Sanremo -