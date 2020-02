Sanremo, Fiorello grande assente della terza serata: "Scelta personale" - (Di venerdì 7 febbraio 2020) Novella Toloni Dopo due serate da protagonista, lo showman ha deciso di prendersi una serata di "pausa" dagli impegni del Festival, ma per molti la sua assenza sarebbe legata alla querelle con Tiziano Ferro L’assenza di Rosario Fiorello nella serata dedicata alle cover non è passata inosservata. L’auditel continua a premiare, con ascolti record, il festival di Sanremo firmato da Amadeus, ma l’assenza dello showman nella terza puntata della kermesse canora ha suscitato qualche dubbio. In molti si aspettavano di vederlo per la terza serata consecutiva sul palco dell’Ariston ma Fiorello ha scelto di non esserci. "É il mio giorno di riposo", ha scherzato in sala stampa ieri mattina Rosario. Per molti si tratterebbe di una decisione presa all’ultimo minuto. Nella conferenza stampa di martedì mattina, infatti, Rosario Fiorello aveva parlato dei suoi prossimi travestimenti citando ... ilgiornale

