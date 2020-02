Sanremo Diletta Leotta dopo il monologo viene difesa dalla mamma sui social (Di venerdì 7 febbraio 2020) dopo il suo monologo riguardo la bellezza Diletta Leotta è stata attaccata nuovamente dagli haters sui social, ma stavolta difenderla è intervenuta mamma Ofelia. Su “Instagram”, con un lungo post, prende infatti le parti della figlia difendendola dalle «donne» che sono «le peggiori odiatrici». «Come al solito siamo proprio noi donne le peggiori odiatrici, le peggiori nemiche di noi stesse. Il monologo di Diletta voleva essere un inno ironico rivolto a tutti, specialmente alle giovani donne, alle ragazze, per spronarle a studiare a fare sacrifici pur di realizzare i propri sogni», tuona la mamma della Leotta. Una grande delusione, quindi, «assistere agli attacchi di giornaliste e donne dello spettacolo, anche donne che contano, attacchi verso una giovane ragazza che vuole trasmettere un messaggio positivo, che ha avuto con ironia il coraggio di invecchiarsi davanti al mondo intero, ... musicaetesti.myblog

