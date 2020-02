Sanremo choc: “Fiorello offeso da Tiziano Ferro minaccia di lasciare il Festival” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mercoledì notte, dopo un monologo di Fiorello, Tiziano Ferro è salito sul palco dell’Ariston ed ha fatto una battuta bislacca:”E’ l’una Amadeus, potemo fa qualcosa domani? Hashtag Fiorello statte zitto!“. Ieri sera Il Corriere della Sera ha lanciato un’indiscrezione choc gold. Secondo l’autorevole testata giornalistica, Fiorello avrebbe minacciato di lasciare il Festival. “Tiziano Ferro ha espresso il suo malumore: passa tante ore in camerino e poi si trova a esibirsi a tarda notte. Dall’altra parte Fiorello non ha gradito, ha trovato la battuta scorretta e inelegante. Perché — il suo ragionamento — il cantante ha voluto «aizzare» i suoi fan contro di lui? Lo showman non l’ha presa bene e si è sfogato pubblicamente dietro le quinte, c’è chi assicura che avrebbe anche minacciato di lasciare il Festival, amareggiato perché lui sta dando ... bitchyf

