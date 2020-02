Sanremo, Benigni parla d’amore, Amadeus litiga con l’orologio: la classifica (Di venerdì 7 febbraio 2020) È stata una serata un po’ sofferta quella del giovedì, la terza del Festival di Sanremo con una scaletta troppo fitta, qualche ritardo e un po’ di problemi tecnici e di improvvisazioni impreviste. Amadeus e l’incubo del ritardo Il progetto era molto ambizioso, fare stare in un’unica serata ventiquattro cover, tutte in gara anche per … L'articolo Sanremo, Benigni parla d’amore, Amadeus litiga con l’orologio: la classifica proviene da www.meteoweek.com. meteoweek

