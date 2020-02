Sanremo, Antonella Clerici si commuove in sala stampa: “Ne avevo bisogno” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Antonella Clerici riparte da un Sanremo bomba, con ascolti che non si vedevano da decenni, e lo fa con l’emozione giusta e anche qualche lacrima. L’ex conduttrice de La Prova del Cuoco torna a calcare il palco che la vide già protagonista due volte, e con successo (una in solitaria, l’altra insieme a Bonolis). Nella quarta serata, quella di stasera, sarà lei ad affiancare Amadeus insieme alla chiacchieratissima Francesca Sofia Novello, passata alla storia, senza volerlo, per la polemica “del passo indietro”. Presente alla consueta conferenza stampa dell’ora di pranzo, Antonella si è sciolta in un pianto liberatorio dopo le parole del nuovo direttore di Rai 1, Coletta. Le parole che hanno commosso Antonella L’occasione per un endorsement di Coletta nei confronti della Clerici è arrivata in risposta ad una domanda della giornalista Marongiu che chiedeva se nella nuova Rai 1 “pop” ... thesocialpost

TerryEmpyre : RT @Libero_official: Le lacrime di Antonella Clerici quando Stefano Coletta afferma che 'è uno scandalo che sia fuori da #Rai1' #Sanremo202… - zazoomnews : Sanremo 2020 Antonella Clerici in lacrime: “Avevo bisogno d’affetto” - #Sanremo #Antonella #Clerici #lacrime: -