Sanremo, anche la terza serata fa il boom di ascolti: mai così bene dal 1997 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Criticato, aspramente polemizzato, ma alla fine il Festival di Sanremo continua a macinare numeri impressionanti e confermarsi un enorme successo di ascolti. È stato così anche per la terza serata condotta da Amadeus, in grado di fare meglio di tutti i suoi predecessori dal 1997 a oggi. Ecco i numeri che certificano il successo. Il riepilogo delle prime 2 serate Giorno dopo giorno, il Festival di Sanremo 2020 continua a crescere. Se il debutto col 52,2% di share aveva già fatto esclamare di gioia Fiorello, chissà cosa starà dicendo ora. La seconda serata infatti è riuscita a fare addirittura meglio in percentuale, arrivando fino al 53,3% di share e quasi 10 milioni di spettatori.Risultati che certificano già il successo rispetto alle precedenti edizioni di Baglioni e che sembra destinato a continuare ad aumentare. Lo dicono i numeri, strepitosi anche per la terza serata di ... thesocialpost

