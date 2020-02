Sanremo, anche Gessica Notaro contro Junior Cally dopo le associazioni del Saronnese (Di venerdì 7 febbraio 2020) anche Gessica Notaro contro l’esibizione a Sanremo di Junior Cally. Non si placa la polemica nei confronti del rapper che ha attraversato anche i nostri Comuni. Rete Rosa Saronnese e Insieme Donna di Caronno Pertusella nei giorni scorsi hanno chiesto la sua esclusione dai palinsesti di Rai Uno (clicca qui per l’articolo). Ora a tornare sulla questione è Gessica Notaro, sfregiata con l’acido dal suo ex tre anni fa. “Quando l’hanno annunciato ho preferito spegnere la tv, non ho voluto guardarlo”, dice a Radio Capital Gessica Notaro parlando della performance a Sanremo di Junior Cally. su Il Notiziario. ilnotiziario

