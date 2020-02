Sanremo Achille Lauro criticato per il look sul palco Mara Venier lo difende (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mara Venier era in diretta al suo programma ‘Chiamare Mara 3131’ su Radio Rai2, ed è stata protagonista di un esilarante e imprevisto siparietto, durante la diretta radiofonica, la conduttrice ha ospitato il rapper Achille Lauro, che è stato il protagonista di una critica pesante per il suo look, sfoggiato durante la prima serata del Festival di Sanremo. Venier: “Solo lui poteva fare un gran colpo di teatro del genere. Eri elegante”. Il video risposta della Venier di un hater, la cui voce si è fatta largo (“Vergogna”) nella folla, è diventata virale nel giro di poche ore: “Date 10 gocce di Valium. Rilassate figlio mio, ma rilassate! Aripijate, aripijate amore della zia! Dateje il Valium! Ti dice niente David Bowie?!”. La padrona di casa ha invitato l’uomo a spiegare le proprie ragioni sul palco dopo essersi calmato da ... musicaetesti.myblog

rtl1025 : ?? Achille Lauro, in gara a #Sanremo2020 con Me ne frego, stasera con @NaliOfficial propone la cover di Gli uomini n… - HuffPostItalia : Sanremo 2020, Achille Lauro vestito da David Bowie sveglia l'Ariston: 'E canta anche bene' - mtvitalia : E #AchilleLauro con il suo Ziggy Stardust porta la fluidità di genere sul palco dell’Ariston ???? #Sanremo70… -