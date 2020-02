Sanremo 2020, Vincenzo Mollica: "Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai la mia casa. Ora mi tolgo dalle scatole, ma vi ringrazio tutti" (Di sabato 8 febbraio 2020) “Mi sono ‘amminchioluto’, con quel poco di vista che mi è rimasta, vi posso dire che me la cavo discretamente e mi tolgo dalle scatole e me ne vado in pensione. Ho due compagni di viaggio: glaucoma e Parkinson”, queste le parole dello storico giornalista Vincenzo Mollica in sala stampa a Sanremo dopo il commosso omaggio ricevuto sul palco dell’Ariston.“Non ho proclami da Fare. Fare il cronista è stato il mio mestiere. La Rai è stata la mia casa. Ringrazio tutti voi per l’affetto. Mi piace che una delle regole della mia vita me l’abbia insegnata Federico Fellini: “Vincenzo, non sbagliare mai il tempo di un addio o di un vaffanculo, che ti si potrebbe ritorcere contro in un secondo”, ha aggiunto il giornalista. Lunghissimo applauso dalla sala stampa, che va ad aggiungersi a quello ricevuto in sala ... huffingtonpost

