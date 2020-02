Sanremo 2020, Valentino Rossi assente nella quarta puntata: ecco perché (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, Valentino Rossi assente nella quarta puntata: ecco perché Questa sera, 7 febbraio 2020, in occasione della quarta serata del Festival di Sanremo Amadeus sarà affiancato da Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, la fidanzata di Valentino Rossi. Il grande campione della MotoGp, però, non sarà presente né sul palco dell’Ariston né in platea. perché Valentino Rossi non c’è? Il pilota è attualmente impegnato in Malesia, dove sta svolgendo i test sul circuito di Sepang in vista della nuova stagione di MotoGp. Valentino Rossi sta infatti provando in questi giorni la nuova Yahama insieme al suo compagno di scuderia Vinales. TUTTE LE NOTIZIE SUL FESTIVAL DI Sanremo 2020 Per questo il campione di motociclismo non potrà essere a Sanremo per vedere la sua fidanzata Francesca Sofia Novello nei panni di co-conduttrice della quarta serata del Festival. ... tpi

