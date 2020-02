Sanremo 2020, tutto quello che c’è da sapere sulla quarta serata del Festival (Di venerdì 7 febbraio 2020) Oggi, venerdì 7 febbraio andrà in onda la quarta puntata del Festival di Sanremo 2020. Questa sera ci sarà la sfida finale tra i giovani in gara, mentre i big si esibiranno tutti e 24 nel loro inedito. E allora ecco tutto quello che c’è da sapere su questo nuovo appuntamento, tra super ospiti, vallette e presenze fisse. Chi sarà al fianco di Amadeus Il padrone di casa è sempre lui, Amadeus, ma l’alternarsi delle vallette non si ferma. Stavolta tocca ad Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello, protagonista della polemica anti-sessista, stare accompagnare il conduttore. Ma la quarta puntata vedrà anche il ritorno di Fiorello, che per la giornata di giovedì si è preso una pausa. E ovviamente ritroveremo anche Tiziano Ferro, presenza fissa di questo Sanremo. Chissà cosa nascerà dall’incontro tra Ferro e Fiorello, dopo le scuse del cantante e allo showman. I super ... thesocialpost

