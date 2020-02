Sanremo 2020, tutto quello che c’è da sapere sulla quarta (e penultima) serata (Di venerdì 7 febbraio 2020) quarta e penultima serata per la settantesima edizione del Festival di Sanremo, oggi, 7 febbraio. Torna Tiziano Ferro, come da programma, a fare da spalla ad Amadeus. E torna Rosario Fiorello che ieri si era preso una pausa, pare, per un diverbio con il cantante che lo ha irritato. Nuovi ospiti e co-conduttrici Per questa sera, il conduttore sarà affiancato dalla presentatrice Antonella Clerici e da Francesca Sofia Novello, divenuta famosa per la polemica sul “passo indietro” e per essere la compagna del pilota Valentino Rossi. I super ospiti attesi per la serata sono la cantante americana Dua Lipa di origini albanesi e kosovare. Poi il nostrano Ghali, Johnny Dorelli e Gianna Nannini che già ieri si è affacciata per qualche minuto sul palco dell’Ariston, insieme ad altre sei colleghe, per presentare l’iniziativa Una, Nessuna, Centomila. Voto e ... open.online

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio -