‘Sanremo 2020’ | terza serata | vince la cover di Tosca | affascinate monologo di Roberto

‘Sanremo 2020’ - arrivano le scuse di Tiziano Ferro dopo la polemica per la sua battuta su Fiorello : Incredibile ma vero ma anche Tiziano Ferro è finito nel mirino delle polemiche sanremesi! Ieri sera, infatti, il cantautore di Latina è tornato sul palco dell’Ariston per presentare un medley con alcuni dei suoi più grandi successi all’1 passata, e scherzando con Amadeus gli è uscita una frase destinata a non passare inosservata: “È l’una Amadeus, potemo fa’ qualcosa domani? Hashtag #FiorelloStatteZitto“. Una ...

‘Sanremo 2020’ - la terza serata : commenti a caldo : Alle 20.40, su RaiUno, la terza serata della 70^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Con lui sul palco Fiorello e Tiziano Ferro, ma anche Georgina Rodriguez e Alketa Vejsiu. I 24 Big in gara si esibiranno nelle cover di alcuni celebri brani del passato: con Elodie ci sarà Aeham Ahmad, con Elettra Lamborghini Myss Keta, con Raphael Gualazzi Simona Molinari, con Alberto Urso Ornella Vanoni, con Marco Masini ci sarà Arisa, e poi ...

‘Sanremo 2020’ - due ex fidanzati gareggiano uno contro l’altra sul palco dell’Ariston! Ecco di chi si tratta : Non solo musica sul palco dell’Ariston! Quest’anno il Festival di Sanremo si tinge anche di rosa, perché due dei cantanti in gara sono stati fidanzati. Si tratta di Levante e Diodato, che sono stati insieme dal 2017 al 2019, ma non hanno mai rivelato più di tanto del loro amore ai giornali di gossip. L’ex giudice di X Factor, alla sua prima esperienza sanremese dopo che in passato è stata bocciata ben due volte (nel 2013 e ...

‘Sanremo 2020’ - Diletta Leotta si difende dopo le critiche ricevute nella serata di apertura. Interviene anche la madre : dopo le critiche che l’hanno coinvolta negli ultimi giorni per il suo monologo sulla bellezza a Sanremo durante la prima serata (come vi avevamo raccontato in QUESTO post), oggi Diletta Leotta si è difesa ospite a Storie Italiane su Rai Uno, in collegamento dalla città ligure e ha puntualizzato alla conduttrice Eleonora Daniele: Non volevo suscitare né critiche, né polemiche, ma raccontare alcune cose che nella vita mi sono successe per ...

‘Sanremo 2020’ - Elodie Di Patrizi svela cosa si sono dette lei ed Emma Marrone e racconta della telefonata con Mahmood dopo la prima esibizione al Festival! : Si è esibita martedì, in occasione della prima serata del Festival di Sanremo Elodie Di Patrizi con il brano Andromeda e proprio in quell’occasione ha incontrato la cantante Emma Marrone che è stata ospite del Festival nella stessa sera. Le due si erano conosciute in occasione del talent Amici di Maria De Filippi in cui Emma era la coach di Elodie ma dopo una collaborazione iniziale si erano allontanate (come vi avevamo raccontato in ...

‘Sanremo 2020’ - Morgan minaccia di non esibirsi stasera sul palco dell’Ariston : le sue motivazioni e la replica di Amadeus : Si scrive Sanremo, si legge polemiche! Ormai non è più una novità che il Festival della Canzone italiana sia accompagnato da critiche, contestazioni e chi più ne ha più ne metta. Quasi ci stupiremmo del contrario, dato che – come successo anche quest’anno – le polemiche partono solitamente già settimane prima che la kermesse canora prenda il via. A volte, però, le diatribe intorno al Festival sono alimentate anche dagli stessi ...

‘Sanremo 2020’ - gli ascolti della seconda serata : per Amedeus e Fiorello lo share più alto dal 1995 : Dopo l’ottimo esordio della prima serata, la settantesima edizione del Festival di Sanremo continua a crescere negli ascolti tanto che la ieri sera ha conquistato 9.693.000 spettatori pari al 53.3% di share. Nel dettaglio, Sanremo Start ha registrato 11.906.000, 41,93%, la prima parte (terminata a mezzanotte) ha registrato 12.841.000, 52,50% e la seconda 5.482.000, 56,09%. Si tratta dello share più alto degli ultimi anni, anche se su ...

‘Sanremo 2020’ - seconda serata : grande emozione per il monologo di Paolo Palumbo sulla SLA - standing ovation per il ricordo di Fabrizio Frizzi. La classifica della giuria demoscopica sui 24 Big in gara : Si è appena concluso il secondo appuntamento della manifestazione più importante della canzone italiana, il Festival di Sanremo 2020, giunto ormai alla sua settantesima edizione. Condotto quest’anno dallo storico frontman Rai ovvero dal direttore artistico, Amadeus, affiancato dall’amatissimo entertainment e co-conduttore, Rosario Fiorello, l’Ariston è pronto per una nuova stagione a suon di musica. Questa seconda tappa è stata ...

‘Sanremo 2020’ - la seconda serata : commenti a caldo : Alle 20.40, su RaiUno, la seconda serata della 70^ edizione del Festival di Sanremo condotta da Amadeus. Con lui sul palco Fiorello e Tiziano Ferro, ma anche Emma D’Aquino, Laura Chimenti e Sabrina Salerno. Si esibiranno le ultime 4 Nuove Proposte, ossia Fasma, Gabriella Martinelli e Lula, Marco Sentieri e Matteo Faustini, e gli altri 12 Big in gara, ossia Elettra Lamborghini, Enrico Nigiotti, Francesco Gabbani, Giordana Angi, Levante, ...

‘Sanremo 2020’ - Diletta Leotta criticatissima dopo il monologo sulla bellezza : alcune (accese) reazioni vip e le recenti dichiarazioni del fratello chirurgo estetico : Come ci si aspettava il monologo sulla bellezza che ieri sera ha fatto la conduttrice sportiva Diletta Leotta nel corso della prima puntata del Festival di Sanremo ha diviso il pubblico. Tra i personaggi noti che non lo hanno particolarmente apprezzato c’è Francesca Barra che con un post condiviso sul suo profilo social ha puntato il dito contro Diletta. Secondo la moglie di Claudio Santamaria la conduttrice non avrebbe detto la verità, ...

‘Sanremo 2020’ - Iconize critica aspramente l’esibizione di Achille Lauro - il web non ci sta e l’influencer rincara la dose : “È il circo o il Festival della musica italiana?” (Video) : La canottiera con cui lunedì sera si era presentato sul red carpet sanremese era solo un tenero antipasto di quello che avrebbe portato in scena durante il Festival Achille Lauro. L’eclettico cantante romano, infatti, ieri sera ha catalizzato l’attenzione della platea e dei telespettatori a casa quando – durante la sua esibizione sul palco dell’Ariston – si è improvvisamente tolto il lungo mantello nero e oro ...

‘Sanremo 2020’ - Alberto Urso dedica la sua canzone alla nonna e conferma : “Il mio cuore è libero”. E svela qual è il suo (inaspettato) idolo : La prima puntata della settantesima edizione del Festival di Sanremo si è conclusa ieri e tra i concorrenti ad aver avvicinato il pubblico più giovane alla kermesse la presenza di alcuni volti noti del programma di Maria De Filippi, Amici. Tra questi il vincitore della scorsa edizione Alberto Urso che ha portato sul palco Il Sole ad Est, il romanticissimo brano dedicato alla nonna, scomparsa qualche mese fa. E a proposito di sua nonna Roberta, ...

‘Sanremo 2020’ - Diletta Leotta racconta l’emozione del ritorno all’Ariston. Ed a proposito delle sue foto social aggiunge : “Se hai un certo fisico risulti sexy anche in pigiama!” : Ha esordito ieri sera affianco ad Amadeus in occasione della prima serata dedicata alla settantesima edizione del Festiva di Sanremo in tutta la sua simpatia e in tutta la sua bellezza. Stiamo parlando della giornalista sportiva Diletta Leotta che iniziato la sua carriera dapprima con la conduzione delle previsioni meteo e la serie B su Sky, per poi passare a Dazn dove è il volto principale ma è anche seguitissima sui social da milioni di fan. ...