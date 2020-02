Sanremo 2020, tensione tra Fiorello e Tiziano Ferro. Quelle parole del cantante non sono piaciute (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, scoppia il caso tra i due super vip che affiancano Amadeus alla conduzione del Festival. Stiamo parlando di Fiorello e di Tiziano Ferro che non veste i panni di conduttore ma è ospite fisso della kermesse e si esibisce ogni sera emozionando il pubblico. Ebbene tra Tiziano Ferro e Fiorello è successo un caso. A causa di un hashtag. In che senso? Spieghiamo meglio: “Il pubblico oggi, ieri Amadeus perché è l’una… possiamo fare qualcosa domani? Hashtag #Fiorellostattezitto” ha scritto Tiziano Ferro sui social dopo la seconda serata del Festival di Sanremo. parole piccate che si riferiscono alla durata delle puntate del Festival… Per colpa, a detta di Tiziano Ferro, di Fiorello. Il conduttore siciliano va molto di improvvisazione e spesso prende male le misure coi tempi e si allunga togliendo spazio agli altri ospiti, incluso Tiziano Ferro. In pratica Ferro sostiene ... caffeinamagazine

