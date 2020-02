Sanremo 2020, serata cover: Benigni super ospite, Ronaldo in platea atteso più di Georgina (Di venerdì 7 febbraio 2020) La 70esima edizione del Festival di Sanremo 2020 giunge al suo giro di boa: la terza serata, quella delle cover, attesa dai detrattori delle canzoni più ‘moderne’, non convince però pienamente. Si spera di ascoltare un po’ di buona musica ma l’assortimento dei duetti e l’audacia di certe scelte fa – a tratti – rimpiangere le canzoni in gara. Si sente l’assenza di Fiorello che, seppur accusato di essersi reso protagonista di un one man show, ha risollevato le pause all’Ariston nelle serate precedenti, suscitando risate di gusto in platea latitanti nell’ultimo appuntamento. Il super ospite del giorno di mezzo è Roberto Benigni, ma per vederlo giungere – con tanto di banda – bisogna aspettare le 22.53. Quando arriva, però, il suo tempo lo prende tutto e c’è chi allo stesso modo non vede l’ora che se ne vada. Sanremo 2020, terza serata: dal monologo di Benigni al tango della ... urbanpost

