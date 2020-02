Sanremo 2020, Sabrina Salerno a Blogo: "Dopo il Festival resto in tv" (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Tornare in tv in Italia? Ci sono idee, c'erano già prima di Sanremo. Avevamo già iniziato a parlarne". Lo ha detto Sabrina Salerno, intervistata da Blogo a Sanremo, Dopo la sua partecipazione alla serata del Festival di mercoledì e in attesa del ritorno sul palco del teatro Ariston in programma domani sera, per la finale. La showgirl ha raccontato di essersi divertita al debutto, ha commentato l'incidente della scarpa sulla scalinata dell'Ariston e ha quindi spiegato perché la prevista (e scalettata) esibizione di Boys è stata tagliata:Sanremo 2020, Sabrina Salerno a Blogo: "Dopo il Festival resto in tv" pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 20:44. blogo

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' -