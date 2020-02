Sanremo 2020, quarta serata in diretta – Tocca alla giuria della sala stampa (Di venerdì 7 febbraio 2020) Amadeus e Tiziano Ferro - Sanremo 2020 quarta serata del Festival di Sanremo 2020 e qui su DavideMaggio.it, come ogni sera, scatta il liveblogging con il Teatro Ariston, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade nella sera che precede la finale. Sanremo 2020: anticipazioni quarta serata In diretta su Rai 1, a partire dalle 20.40 circa, Amadeus conduce la quarta serata del 70° Festival, con Tiziano Ferro e il ritorno di Fiorello (assente ieri). Le donne del venerdì sono Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. La gara tra i big si aprirà con la classifica congiunta delle prime tre serate. Poi via alle esibizioni di tutte le 24 canzoni in gara, votate dalla giuria della stampa, tv, radio e web. Al termine della serata si avrà una nuova classifica. Ecco l’ordine di esibizione dei cantanti: Paolo Jannacci, Rancore, Giordana Angi, Francesco ... davidemaggio

