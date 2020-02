Sanremo 2020 quarta serata anticipazioni: scaletta e ospiti 7 febbraio (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020 quarta serata anticipazioni. Venerdì 7 febbraio andrà in onda il quarto appuntamento con il 70° Festival della Canzone Italiana condotto da Amadeus. SCOPRI TUTTO SU #Sanremo Sanremo 2020 quarta serata anticipazioni In conferenza stampa il direttore artistico Amadeus insieme ai compagni di viaggio, al sindaco della città e al direttore di Rai 1 Teresa de Santis hanno rivelato i dettagli della serata che andrà in onda a partire dalle ore 20:35 circa. La fine della trasmissione è prevista attorno all’una e un quarto, quando la linea passerà su RaiPlay per il DopoFestival condotto da Nicola Savino dal Casinò di Sanremo. Sanremo 2020 quarta serata anticipazioni: la gara Innanzitutto Amadeus a inizio serata mostrerà la classifica provvisoria data dall’unione delle votazioni delle precedenti tre serate. Quindi ci sarà la gara dei Campioni. Si esibiranno tutti e ... cubemagazine

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -