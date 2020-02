Sanremo 2020, Piero Pelù: “Con Gigante porto il rock al Festival” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Piero Pelù è una delle grandi sorprese di questo Festival: partito in sordina è ora uno dei cantanti più titolati per la vittoria finale. Piero Pelù racconta il suo “Gigante” Ciao Piero, ci spieghi il senso del tuo brano sanremese? “Il Gigante è quella persona che ha sofferto, che ha subito bullismo, che si trova in un contesto di violenza, di droga, di camorra, di lavoro sottopagato. Nasce dall’incontro con i ragazzi del carcere minorile.” Come mai la fascia nera? “Ecco la fascia nera che da ieri sera porto sul braccio segnale di vicinanza e impegno contro la violenza sulle donne. Noi uomini in Italia dobbiamo cambiare mentalità nei confronti delle donne. Il senso di possesso e proprietà verso una persona deve scomparire dalla nostra cultura. Mi vergogno di essere uomo in Italia ogni volta che leggo di una violenza sessuale o di un femminicidio. C’è ... notizie

