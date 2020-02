Sanremo 2020, pace fatta tra Fiorello e Tiziano Ferro (Di venerdì 7 febbraio 2020) "Perdono, se quel che fatto è fatto, io però chiedo scusa". Non sappiamo bene chi dei due abbia fatto il primo passo, avanti o indietro che sia, verso l'altro. E non sappiamo nemmeno se questo passo ci sia stato o si sia trattato solo di esigenze di show. Una cosa è certa: lo spettacolo deve continuare, meglio se senza dissapori pubblici, che rischiano di mandare all'aria quanto di emozionante questo Sanremo ha inciso nella sua storia. Visualizza questo post su Instagram #fatevenarisata Un post condiviso da Tiziano Ferro (@TizianoFerro) in data: 7 Feb 2020 alle ore 10:22 PSTSanremo 2020, pace fatta tra Fiorello e Tiziano Ferro pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 19:50. blogo

