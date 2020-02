Sanremo 2020, Ornella Vanoni: “Diletta Leotta non mi è piaciuta. Prima perché è bionda e poi perché non me ne frega niente di sua nonna” (Di venerdì 7 febbraio 2020) “Diletta Leotta? Non mi è piaciuta, primo perché è bionda e poi non ha ‘segnato’ come l’ altra. La storia della nonna… non me ne frega nulla“. A dirlo è Ornella Vanoni che, dopo essersi esibita nella terza serata duettando con Alberto Urso sulle note di “La voce del silenzio”, ha commentato in un’intervista a Libero queste prime serate del Festival di Sanremo, senza mandarle a dire. “L’ altra sera ero nella mia camera d’ albergo, una suite bellissima. Volevo cambiare canale perché dopo un po’ la solfa è sempre quella, con tutti questi monologhi – ha raccontato Ornella -. E allora schiacciavo ma tutti i canali erano sintonizzati su Rai1. Ho pensato che avessero truccato le televisioni per obbligare tutti a vedere solo Sanremo, una roba tipo Kgb” E sulle polemiche per le esibizioni di alcuni ospiti ... ilfattoquotidiano

