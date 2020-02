Sanremo 2020, Ornella Vanoni: "Diletta Leotta non mi è piaciuta. Non me ne frega niente di sua nonna" (Di venerdì 7 febbraio 2020) Ieri sera hanno cantato in 34423, mancava solo Toto Cutugno. Tra gli altri Ornella Vanoni con Alberto Urso, molto molto molto bravi con La voce del silenzio. Oggi Urso pubblica il suo album, Il sole a Est, ce l' ha detto in mattinata durante uno straordinario «pranzo allargato» (qualche giornalista, liberoquotidiano

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -