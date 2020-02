Sanremo 2020, nuovo record per Amadeus negli ascolti della terza serata (Di venerdì 7 febbraio 2020) Gli ascolti della terza serata del Festival di Sanremo 2020 superano in share quelli delle prime due: i dati mostrano 9,8 milioni di televisori accesi pari al 54,5% di share. Grande successo e nuovo record quindi per il conduttore della kermesse. Anche la serata delle cover, del monologo di Benigni, di Cristiano Ronaldo e dell’assenza di Fiorello è stata promossa dagli italiani. Sanremo 2020, ascolti terza serata ⚡#Sanremo2020, la terza serata supera i 9,8 milioni di spettatori e registra il 54,5% di share.#ascoltiTv, #Sanremo70 @SanremoRai, @RaiUno, @RaiRadio2, @RaiPlay, @RaiNews pic.twitter.com/I0z7hKj3F9 — Ufficio Stampa Rai (@Raiofficialnews) February 7, 2020 notizie

