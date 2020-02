‘Sanremo 2020’, non si placa la querelle tra Tiziano Ferro e Fiorello che dichiara: “Mi ha scatenato contro l’odio, ho ricevuto insulti tremendi” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Continuano a non placarsi le polemiche che ruotano attorno alla settantesima edizione del Festival di Sanremo. Dopo le scuse di Tiziano Ferro per una frase che ironicamente ha pronunciato nei confronti di Fiorello, ovvero“È l’una Amadeus, potemo fa’ qualcosa domani? Hashtag #FiorelloStatteZitto” (ve ne avevamo parlato QUI) oggi a prendere la parola, intervistato da Selvaggia Lucarelli è stato proprio lo showman; il tutto è partito da un articolo che Selvaggia ha scritto questa mattina (lo trovate QUI) in cui ha dato del permaloso a Fiorello dopo i fatti avvenuti: Non è giusto darmi del permaloso come se mi fossi arrabbiato per nulla, accetto le critiche, accetto che si dica che non faccio ridere, qualunque cosa, ma Tiziano Ferro ha fatto una cosa che non si fa. Fiorello quindi non ha la minima intenzione di passare per quello che si inalbera per futili motivi e ne ha spiegato i ... isaechia

