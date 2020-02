Sanremo 2020 | nella serata dei duetti gareggiano pure le categorie dei tirati | degli

Amadeus sul record di ascolti di Sanremo 2020 : “Sono commosso - è il Festival che sognavo” : E’ tempo di primi bilanci e anche di ringraziamenti per Amadeus; il Festival non è ancora finito ma dopo le prime tre grandiose serate, i ringraziamenti sono dovuti. “Sono commosso” ha detto oggi Amadeus in conferenza stampa parlando con pubblico e giornalisti nella giornata del 7 febbraio 2020. Dall’idea di far vivere l’intera città di Sanremo, a quella di celebrare la storia del Festival, tutte cose che Amadeus e ...

Chi è Diodato - a Sanremo 2020 con il brano “Fai rumore” : Diodato è uno dei cantanti in gara a Sanremo 2020, con il brano Fai rumore, ma prima dell’Ariston c’è una storia fitta di argomenti, dalla passione per la musica al cantautorato, una carriera in continuo fermento e un amore (finito) che ha surriscaldato i motori del gossip. Diodato: la biografia, la carriera e le canzoni Il ritratto di Diodato si compone di tante sfumature, ma per capire chi è occorre partire dal principio. La sua ...

Sanremo 2020 : scaletta quarta serata stasera 7 febbraio 2020 : Sanremo 2020: scaletta quarta serata stasera 7 febbraio 2020 Un Festival di Sanremo senza calo fisiologico, quello condotto da Amadeus e che celebra quest’anno la settantesima edizione. La serata di ieri ha superato il cinquanta per cento di ascolti, superando persino la prima puntata andata in onda martedì 4 febbraio, su Rai 1. La terza serata, trasmessa ieri sera in diretta dal celebre Teatro Ariston di Sanremo, ha visto i ...

Le pagelle beauty di Sanremo 2020 - i top e flop per trucco e parrucco : Dal fondotinta giallo di Emma Marrone al trucco impeccabile di Elodie: al Festival di Sanremo ne abbiamo viste di tutti i colori in fatto di make up e acconciature. Non sempre le cantanti in gara e le co-conduttrici hanno sfoggiato look memorabili sul palco dell'Ariston. Al contrario, alcuni ci hanno lasciato a bocca aperta, ma di certo non per la meraviglia.Continua a leggere

Roberto Benigni a Sanremo 2020 : “Mai fatto in tv il Cantico dei Cantici” - ma il monologo è riciclato : Nel corso della terza serata del Festival di Sanremo 2020, Roberto Benigni ha deliziato gli spettatori con un monologo sul Cantico dei Cantici. L'attore ha assicurato: "Nessuno l’ha mai fatto in televisione". In realtà, nel 2006 Sat2000 (oggi TV2000), ha trasmesso degli stralci dello spettacolo di Benigni presso il Teatro Verdi di Terni. L'attore recitava proprio il testo tratto dalla Bibbia.Continua a leggere

Sanremo 2020 è ancora record : 54 - 5%. Benigni chiama Amadeus in diretta : «Sei il conduttore più grande» Diretta : «Fiorello non c?è. E si vede. La terza serata del Festival di Sanremo è obiettivamente la più noiosa. Ma macina ancora ascolti da record. Sono stati 9 milioni...

Ascolti TV primetime - giovedì 6 febbraio 2020 : il Festival di Sanremo cresce al 54.5% : Gli Ascolti tv primetime di giovedì 6 febbraio 2020. Nella serata di ieri, giovedì 6 febbraio 2020, su Rai1 Sanremo Start ha raccolto 11.591.000 spettatori con il 41.37% mentre la terza serata – dedicata alle cover e ai duetti – de Il Festival di Sanremo 2020 ha conquistato 9.836.000 spettatori pari al 54.5% di share. Nel dettaglio la prima parte – dalle 21.23 alle 23.47 – ha ottenuto 13.533.000 spettatori con il 53.62%, la seconda parte ...

Antonella Clerici mostra in anteprima gli abiti di stasera per il suo Sanremo 2020 (Foto) : stasera a Sanremo 2020 tocca ad Antonella Clerici che entusiasta ha anticipato qualcosina sugli abiti che indosserà al teatro Ariston (Foto). Il viaggio a Parigi, l’incontro con Tony Ward, l’abito di prova con i modelli scelti dallo stilista. Per lei Ward ha creato dei vestiti su misura, pensati solo per il suo nuovo festival di Sanremo, adatti alla sua femminilità e al suo ruolo di primadonna accanto ad Amadeus. Con lei ci sarà sul palco anche ...

Quarta serata Sanremo 2020 streaming e diretta tv: dove vedere il Festival Quarta serata Sanremo 2020 streaming TV – Questa sera, venerdì 7 febbraio 2020, al teatro Ariston di Sanremo va in scena la Quarta e penultima serata del Festival di Sanremo 2020, l'evento televisivo più importante in Italia giunto alla 70esima edizione e condotto da Amadeus.

Francesca Sofia Novello a Sanremo 2020 : età - altezza - peso - carriera e vita privata : Amadeus per il suo 70° Festival di Sanremo 2020 ha pensato bene di circondarsi di donne stupende. Nella quarta puntata della kermesse canora, che andrà in onda questa sera 7 febbraio 2020, avrà al suo fianco Antonella Clerici e Francesca Sofia Novello. Due donne che sicuramente regaleranno delle emozioni uniche a tutti i telespettatori. Ora, in attesa di vederla scendere le scale più famose d’Italia, scopriamo qualche curiosità in più su ...

Sanremo 2020 - i social : “Lewis Capaldi è il sosia di Niki Giusino” : Non sono pochi coloro che, dopo la sua presenza nella terza serata del Festival di Sanremo 2020, si sono accorti che Lewis Capaldi assomiglia moltissimo ad una presenza nota della televisione italiana: si tratta di Niki Giusino, il disturbatore più noto della tv. Lewis Capaldi sosia di Niki Giusino “Ma lo special guest che ha cantato all’Ariston era Lewis Capaldi o Niki Giusino?”, “Secondo me sono la stessa ...

Sanremo 2020 - Amadeus e il "trucchetto" della Rai : lo share è da record - ma gli spettatori medi... : La settantesima edizione del Festival di Sanremo finirà nel cassetto dei ricordi migliori di mamma Rai. Quest’ultima si è impegnata tanto affinché ci fossero tutti gli ingredienti per un prodotto di successo: un conduttore/direttore artistico discreto e capace (Amadeus), uno showman esuberante e imp

Festival di Sanremo 2020 - un fan chiede l’autografo a Riki e finisce nel tombino : ecco cosa è successo : Un fan di Riccardo Marcuzzo in arte Riki è finito in un tombino mentre chiedeva al cantante in gara al Festival di Sanremo di fargli un autografo. La scena è stata immortalata dallo stesso Riki, che dopo averlo aiutato ad uscire dal tombino ha pubblicato tutto nelle sue Instagram stories. A quanto scrive il cantante, sembra che l’uomo si sia calato nel tombino, spostando la grata, per recuperare il pennarello caduto probabilmente mentre ...