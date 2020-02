Sanremo 2020, Mia Martini vince il Premio Sanremo History “Vorrei cantarti fra cent’anni” con “Almeno tu nell’universo” (Di venerdì 7 febbraio 2020) Mia Martini vince il Premio Sanremo History “Vorrei cantarti fra cent’anni” con “Almeno tu nell’universo”. Il brano viene decretato come il più bello dei 70 anni di Festival dal Gruppo d’Ascolto di OA Plus e MEI, composto da 52 personalità del settore musicale. Finalisti anche Eduardo De Crescenzo, Gianluca Grignani e Mietta La canzone regina dei 70 anni del Festival di Sanremo è “Almeno tu nell’universo”. Il Premio Sanremo History “Vorrei cantarti fra cent’anni” va dunque all’indimenticabile interprete del brano, Mia Martini, e agli autori Maurizio Fabrizio e Bruno Lauzi. A decretarne la vittoria, a suon di sfide dirette, la giuria del contest sanremese ideato dall’editore della nuova testata giornalistica online OA Plus (Link: oaplus.oasport.it ), Enrico Spada, in collaborazione con il patron del MEI – Meeting delle Etichette Indipendenti, Giordano Sangiorgi. Tra i giurati ... oasport

