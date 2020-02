Sanremo 2020, Marco Masini critica il regalo fatto da Amadeus a CR7 (Di venerdì 7 febbraio 2020) Tra le polemiche sorte all’indomani della terza serata del Festival di Sanremo 2020 c’è anche quella riguardo il regalo fatto da Amadeus a Cristiano Ronaldo, definito poco delicato dal cantante e partecipante alla kermesse Marco Masini. Nel corso della serata infatti il presentatore aveva fatto in dono a CR7 una maglia della Juventus, squadra in cui milita il calciatore portoghese, come omaggio anche per la presenza sul palco della fidanzata Georgina Rodriguez. Sanremo 2020: la critica di Marco Masini Nel commentare la scelta del regalo a Cristiano Ronaldo, Marco Masini ha infatti dichiarato: “Nei panni di Ronaldo sarei stato più delicato e invece della maglia della Juventus avrei portato ad Amadeus quella del Portogallo“. Il cantante toscano ha spiegato tuttavia che la sua non è una polemica basata sul campanilismo calcistico, ma bensì sulla forte disparità ... notizie

