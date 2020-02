Sanremo 2020, Leo Gassman vince per la categoria Nuove Proposte (Di venerdì 7 febbraio 2020) Arriva la finale per la categoria Nuove Proposte nella quarta serata della 70esima edizione del Festival di Sanremo. Ad esibirsi all’inizio della puntata sono tutti e quattro i concorrenti rimasti in gara con due duelli: il primo duello è quello tra Tecla con la sua 8 marzo e Marco Sentieri, entrambi con testi estremamente impegnati dedicati rispettivamente alla violenza contro le donne e al bullismo. I secondo duello è tra Leo Gassman e Fasma. Il primo canta Vai bene così, canzone che parla dell’accettazione di se stessi. Tocca poi a Fasma con Per sentirmi vivo, il cui testo ha lo scopo di dare speranza. Tutti brani impegnati, i quattro arrivati alla finale Nuove Proposte Sanremo 2020. A decretare prima chi vince i duelli e poi i vincitore Nuove Nuove Proposte Sanremo sarà il voto di giuria demoscopica (33%), sala stampa (33%) e televoto (34%). Primo duello: Tecla vs Marco ... giornalettismo

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LoredanaBerte : Verona 19/09/2016 - Reggio Emilia 19/09/2020 In molti mi chiedete perché non sarò all’evento “Una. Nessuna. Cent… -