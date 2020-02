Sanremo 2020, l’entrata choc di Ghali (che spaventa tutti) (Di sabato 8 febbraio 2020) Sanremo 2020: l'entrata di GhaliSanremo 2020: l'entrata di GhaliSanremo 2020: l'entrata di GhaliSanremo 2020: l'entrata di GhaliPer un attimo abbiamo trattenuto il respiro e sperato che qualcuno intervenisse. Succede alla quarta serata della settantesima edizione del Festival di Sanremo, quando Ghali si appresta a scendere le scale del Teatro Ariston e cade rovinosamente a terra fino a perdere i sensi. Il pubblico resta attonito, qualcuno urla e chiama aiuto. Ci vuole poco, però, per capire che sia una scena preparata e che l’uomo che vediamo a terra fasciato in un completo fucsia non è Ghali, ma un ballerino con una maschera. Poco dopo, infatti, il trapper fa il suo ingresso in scena tranquillizzando i presenti e aiutando il collega ad alzarsi. A quel punto i due si scambiano le maschere e inizia l’esibizione: in un medley composto da Cara Italia, Wily Wily e Boogieman, il ... vanityfair

