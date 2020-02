Sanremo 2020, le pagelle della terza serata (Di venerdì 7 febbraio 2020) Amadeus (Ufficio Stampa Rai) Promossi 9 a Tosca. Se già aveva convinto nella sua prima esibizione, la cantante romana, spesso sottovalutata, migliora se stessa con la cover di Piazza Grande che l’ha portata alla vittoria della terza serata. Una versione diversa del brano che però non ne esce snaturato. Santi che pagano il mio pranzo non ce n’è. 8 a Alketa Vejsiu. Dal cilindro di Lucio Presta arriva l’emozionata conduttrice albanese. Funziona, anche se sconosciuta o non particolarmente glamour, perchè oltre ad essere spigliata è portatrice di una storia che non è la solita. C’è voluta una straniera per accendere l’orgoglio italico. W l’Italia (e l’Albania). 7 a Roberto Benigni. Benigni fa quello che sa fare senza concedersi troppi sforzi o lasciarsi andare a battute irriverenti. L’intervento fiume, comunque, presenta alcuni momenti degni di ... davidemaggio

stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia -