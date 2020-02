Sanremo 2020, le pagelle della serata dei duetti e delle cover (Di venerdì 7 febbraio 2020) Molte sorprese, ma anche aspettative un po’ deluse. La serata delle cover di Sanremo 2020 è riuscita a tirare fuori alcuni piacevoli lati nascosti degli artisti in gara, e al contempo a far emergere alcune cose di cui avremmo veramente fatto volentieri a meno. Ma la kermesse non è finita qui: ci aspettano ancora due serate in cui tutto può succedere, specialmente grazie al voto della sala stampa e al televoto. Intanto, ecco le nostre pagelle della terza serata. Michele Zarrillo con Fausto Leali – Deborah: Effetto nostalgia ben riuscito. Voto 7. February 6, 2020 Junior Cally con i Viito – Vado al massimo: «Vado al massimo, vado al massimo», ma Junior Cally e i Viito sono andati anche un po’ fuori tempo. Tuttavia, buona rivisitazione e buona variazione sul testo del brano. Voto 7,5. February 6, 2020 Marco Masini con Arisa – Vacanze ... open.online

rulajebreal : Ringrazio di cuore gli autori RAI Sergio Rubino e @giorgiocappozzo , la collega @stanzaselvaggia & Mirella Mastro… - stanzaselvaggia : Pensate che bello, se ieri, Diletta, con spudoratezza avesse detto “Sì, sono bella e rifatta, che ve frega? Sarò li… - repubblica : Sanremo 2020, Paolo Palumbo il ragazzo con la sla: 'Se vi dicono che i sogni non si realizzano sappiate che i limit… -