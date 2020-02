Sanremo 2020, le anticipazioni della quarta puntata del Festival (Di venerdì 7 febbraio 2020) Sanremo 2020, le anticipazioni della quarta puntata del Festival: ecco chi canterà stasera Questa sera torna l’appuntamento con il Festival di Sanremo, la kermesse canora che ha ottenuto un fortissimo riscontro in termini d’ascolti: la terza puntata condotta da Amadeus ha superato un altro record, replicando un numero fatto da Mike Buongiorno nel 1997, con un 54% di share. La quarta puntata di Sanremo 2020 partirà, come sempre, in prima serata dalle 20:30 su Rai 1. Saranno in tanti ad animare il palco dell’Ariston. Passata la serata dei duetti, si torna a cantare le canzoni presentate in anteprima alla kermesse. Ma tanti sono gli ospiti attesi da Amadeus, così come le co-conduttrici al suo fianco. Di seguito, ecco le anticipazioni della quarta puntata del Festival di Sanremo, in onda dalle ore 20:30 su Rai 1 questa sera, venerdì 7 febbraio 2020. Tutto sul Festival di ... tpi

repubblica : Sanremo 2020, Benigni legge il cantico dei cantici, inno all'amore e al desiderio - umitalia : Brividi. Grande @mikasounds! ?? #mika #sanremo @polydoritalia - LegaSalvini : #SANREMO, GESSICA NOTARO CONTRO JUNIOR CALLY: 'IO HO LA MASCHERA PERCHÉ HO SUBITO VIOLENZA, LUI NO' -