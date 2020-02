Sanremo 2020, la terza serata ha offerto lo spettacolo migliore (e Benigni è irresistibile) (Di venerdì 7 febbraio 2020) Era cominciata maluccio la terza serata, quella che tradizionalmente offre lo spettacolo migliore, anche perché ha a sua disposizione la materia prima: le canzoni più belle. Era cominciata con i dialoghi in spagnolo maccheronico tra Amadeus e Georgina Rodriguez e con la manfrina della maglia bianconera che nascondeva quella nerazzurra. A conferma che il limite di questo festival è quello della scrittura. O c’è qualcuno, come Fiorello, che le trovate e le battute se le inventa da sé, oppure, se ci si affida agli autori, non si supera il livello dell’oratorio. Poi invece è andato tutto per il meglio. Non parlo delle interpretazioni canore che tocca ad altri giudicare. Parlo dello show televisivo dove per trovare il meglio non c’è che l’imbarazzo della scelta. Si può optare per l’esibizione generosa, intensa di Mika o per la travolgente simpatia di Alketa Vejsiu. Tra tutte le ... ilfattoquotidiano

