Sanremo 2020, la quarta serata (Di venerdì 7 febbraio 2020) La gara entra sempre più nel vivo, in quel di Sanremo: la quarta serata, in onda questa sera, 7 febbraio 2020, dalle 20:40 su Raiuno, ci permetterà infatti di riascoltare tutti i brani in gara, oltre che, ovviamente, a godere di nuovi momenti di spettacolo, tra ospiti fissi ed altri appositamente sul palco per la serata del venerdì.I cantanti in gara La quarta serata vuole l'esibizione di tutti (preparate i caffè per restare svegli) i 24 Campioni in gara, che riproporranno i brani che abbiamo sentito nelle serate di martedì e di mercoledì. A votare saranno la Giuria della Sala Stampa, Tv, Radio e Web. La media tra le percentuali di voto ottenute in serata e quelle ottenute nelle serate precedenti determinerà una nuova classifica delle 20 canzoni.Sanremo 2020, la quarta serata pubblicato su TVBlog.it 07 febbraio 2020 09:00. blogo

