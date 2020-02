Sanremo 2020, la quarta serata col ritorno di Fiorello. Sul palco Clerici e Novello, attesa per Dua Lipa (Di venerdì 7 febbraio 2020) È tutto pronto. La 70esima edizione del Festival di Sanremo arriva alla sua quarta puntata, dopo il nuovo record di ascolti della terza serata vista da 9.8 milioni e il 54,5% di share. Stasera ad affiancare Amadeus saranno due co-conduttrici d’eccezione: Antonella Clerici, già padrona di casa a Sanremo 2010, e Francesca Sofia Novello, modella e star di Instagram.Oltre a Tiziano Ferro e Fiorello, sul palco dell’Ariston saliranno tanti ospiti. Partendo dal rapper Ghali, passando per la star della musica internazionale Dua Lipa, fino a Gianna Nannini e Johnny Dorelli.Dopo la serata dedicata ai duetti, sul palco tornano ad esibirsi tutti i 24 Big in gara con le loro canzoni. Spazio anche per la semifinale delle Nuove Proposte: due le sfide di coppia fra Tecla Insolia, Leo Gassmann, Fasma e Marco Sentieri.Ecco l’ordine con cui i 24 artisti saliranno sul palco ... huffingtonpost

