Sanremo 2020, la frase di Tiziano Ferro che ha fatto infuriare Fiorello | VIDEO (Di venerdì 7 febbraio 2020) . Sanremo 2020, la frase di Tiziano Ferro che ha fatto infuriare Fiorello: VIDEO Una delle polemiche che sta caratterizzando questo Festival di Sanremo 2020 è legata al litigio tra Tiziano Ferro e Fiorello, ospiti fissi di questa settantesima edizione condotta da Amadeus. Durante la seconda serata, finita quasi alle due di notte, il cantante è stato chiamato sul palco dell’Ariston intorno all’1 per eseguire un medley di alcuni suoi grandi successi. In maniera ironica, ma anche con un filo di polemica, Tiziano Ferro si è rivolto al conduttore dicendo: “Ama è l’una, volemo fa’ qualcosa domani? Hashtag #Fiorellostattezitto”. Una frase che non è certo passata inosservata, ma anzi ha scatenato numerose polemiche sul web. TUTTE LE NOTIZIE SU Sanremo Successivamente Amadeus ha difeso il suo amico Fiorello rispondendo con un altro hashtag ... tpi

