Sanremo 2020, la durata della quarta puntata ‘spaventa’ perfino i più appassionati: ecco l’orario previsto e chi sarà l’Highlander a salire sul palco (Di sabato 8 febbraio 2020) Il mattino ha l’oro in bocca. Il mattino ha l’oro in bocca. Il mattino ha l’oro in bocca. Questo forse penseremo, con davanti agli occhi la faccia di Jack Torrance, quando spegneremo il televisore alla fine di questa puntata di Sanremo. Saranno le 2:25. Avete letto bene. A salire sul palco a notte fonda, quasi mattina, sarà Marco Highlander Masini. Dopo cinque ore e mezza, più o meno, di diretta. Un tour de force capace di sfiancare anche i più appassionati, una prova di forza. Che quest’anno la durata delle serate sia estenuante si è detto e ridetto, con tanto di polemiche annesse. Ma questo non sembra fermare Amadeus e la sua squadra. Ama facendo certamente un gran Festival, con ascolti da visibilio. Ma ‘da quell’orecchio non ci sente’: “Dura troppo”, gli dicono. E lui che fa? Alza la posta. Ci mette alla prova. Chissà se domenica ... ilfattoquotidiano

